Leroy Sane, Almanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna davet edildi

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'na geri döndü. Son olarak UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Portekiz'e karşı milli formayı sırtına geçiren Sane, Almanya Teknik Direktörü Jürgen Nagelsmann'ı performansıyla ikna etti.

Panzerler'in formasını 70 kez giyen 29 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası Elemeleri maçlarında kadroya çağrılmamıştı. Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi kadroya almaması hakkında, "Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Ondan mucizeler beklemiyordum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, hâlâ bizim için bir aday olur." demişti.