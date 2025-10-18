Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımına 2 golle galibiyeti getiren Leroy Sane konuşmasına, “Okan hoca da bana çok destek oldu. Abdülkerim Bardakcı da bana destek oldu. Ona gol sözü vermiştim. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Takımımız ve taraftarımız için mutluyum. İyi bir oyun oynayarak kazandığımız için mutluyum” diyerek başladı.

‘TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ’

Alman oyuncu Şampiyonlar Ligi maçlarında galibiyet almak istediklerinin altını çizerek, “Şimdi önümüzde Bodo/Glimt ile oynayacağımız UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var. Çok önemli bir maç olacak. Taraftarın desteği çok kıymetli. Bundan dolayı onlara müteşekkiriz. Liverpool maçında taraftarın desteği ile güzel bir iş çıkarmıştık. Taraftarımız ile 3 puan kazanmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan bir galibiyet almak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

‘BU ŞEHİRDE ÇOK MUTLUYUM’

Leroy Sane sözlerine şu şekilde devam etti: “Buraya çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Bu şehirde çok mutluyum. Kulüpte de bize çok destek oluyorlar. Çok iyi bir grubun parçası olduğum için mutluyum. Bundan dolayı da kendimi çok şanslı hissediyorum.”

Son olarak 29 yaşındaki oyuncu, “Ben bir takım oyuncusuyum. Benim için önemli olan maçın sonunda galip gelmemiz. Golleri kim atarsa atsın takım olarak biz galibiyet için oynuyoruz” diye konuştu.