Galatasaray ile üç yıllık sözleşme imzalayan Leroy Sane, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninin ardından Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Leroy Sane, Galatasaray'a imza attığı için mutluluğunu dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübe teşekkür eden Sane, "Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek ve bu takımda başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Dries Mertens çok önemli ve büyük bir futbolcuydu. Onun numarasıyla ben de o başarıları yakalamak istiyorum. Bu numarayla da Galatasaray’a şans getirmek istiyorum. Bir an önce sahaya çıkıp taraftarla birlikte başarı yakalamak benim en büyük arzum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'a gelmeden önce Kerem Demirbay ile konuştuğunu aktaran Sane, "İnanılmaz mutlu oldu buraya geleceğime. Bana harika bir kulübe, harika insanlara, harika bir taraftara ve harika bir ülkeye geleceğimi söylemişti. Kendisi ne kadar mutlu olduğunu söyledi ve benim de ne kadar mutlu olacağımı söylemişti. Onunla karşılaşmak için de sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı kulüp, Sane'nin sağlık kontrolünden geçtiğini de duyurdu.