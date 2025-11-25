Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Robert Lewandowski'nin adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu. Polonyalı yıldızın sarı lacivertlilerin ilgisine verdiği cevap belli oldu.

Sky DE'nin haberine göre; Fenerbahçe, kış transfer döneminde Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için resmi bir teklif yapmadı ancak menajeriyle iletişime geçti. 37 yaşındaki Polonyalı yıldızın Fenerbahçe'nin ilgisine olumsuz yaklaştığı ifade edildi.

OPSİYONU BULUNUYOR

Haberin detaylarında Lewandowski'nin sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı planladığı aktarılırken yıldız oyuncunun ocak ayında bir transfer düşünmediği de ifade edildi. Sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan yıldız ismin Barcelona ile kontratı sezon sonunda sona erecek.