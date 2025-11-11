LaLiga devi Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, 37 yaşındaki futbolcu sezon sonunda emeklilik ihtimalini masaya yatırmaya karar verdi. Haberin detayında, Robert Lewandowski'nin Barcelona ile yola devam etmez ve istediği teklifi alamazsa futbolu bırakmayı düşündüğü aktarıldı.

KARARI NET DEĞİL

Lewandowski karar aşamasına gelse de Barcelona'nın deneyimli golcünün geleceği konusunda kararsız olduğu belirtildi. Polonyalı golcünün, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda erse de mukavelede uzatma opsiyonu bulunuyor.

2022 yılından Barcelona'ya imza atan Lewandowski, LaLiga ekibiyle çıktığı 159 maçta 108 gol attı ve 20 asist yaptı.