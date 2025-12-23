İzmir'in ve iş dünyasının tanınan aileleri arasında yer alan Özgörkey ailesi, Leyla Mizrahi'nin beklenmedik ölümü ile sarsıldı. İş adamı Cemal Özgörkey'in yeğeni, Özlem Özgörkey'in kızı olan Mizrahi henüz 32 yaşındaydı. Gece uykusunda hayatını kaybettiği anlaşılan Mizrahi'nin, kalp krizi geçirdiği belirtildi. Sosyetenin sevilen isimlerinden olan Mizrahi, 6 ay önce doğum yapmış ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Sosyeteden pek çok ismin katıldığı genç kadının cenaze namazı dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılındı. Tabutu çok sevdiği beyaz papatyalara sarılan Leyla Mizrahi’nin eşi gözyaşlarına boğuldu, annesi Özlem

Özgörkey Adalı feryat

etti. Kılınan namazın ardından Mizrahi, Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. "ZAMANSIZ VEDA" Ailesi tarafından yayınlanan taziye ilanında, "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi'yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun” ifadelerine yer verilmişti.

