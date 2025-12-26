TFF 2’nci Lig’de Somaspor–Bursaspor arasında Soma’da oynanan maçta, Bursasporlu bir grup taraftarın HDP Diyarbakır eski Milletvekili Leyla Zana'ya yönelik attığı sloganlar tartışma yaratmıştı. Zana’ya yönelik tezahüratların ardından Amedspor tesis binasına Leyla Zana posteri asılmış, posterde Kürtçe “Şer şer e; ne jînê ne mêre” (Aslan aslandır; ha kadın ha erkek) ifadelerine yer verilmişti. Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise tezahüratın ardından Bursaspor taraftarını hedef alan paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıklamış; taraftarın ırkçılık ve kadın düşmanlığıyla suçlanmasının haksızlık olduğunu savunmuştu. MAÇA DAVET EDİLDİ Amedspor 28 Aralık Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Iğdır FK maçının kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu. Ayrıca Leyla Zana'yı da maça davet etti. CEGA Medya’nın haberine göre Zana, kulübün istişare kurulundaki kadın üyelerle görüştükten sonra mevcut aşamada bu tür meselelerden uzak durmak istediğini belirtip, teklifi reddetti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.