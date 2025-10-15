AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'nde LGBTİ bireylere yönelik hapis cezası dahil çeşitli düzenlemelerin yer aldığı iddialarına ilişkin ise "Bu konudaki dünya uygulamaları nedir, bizdeki uygulamalar nedir bu konularda değerlendirmeler yapılıyor. Bu bir taslak haline gelmiş değil" ifadelerini kullandı.

AKP Grubu kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Bakanlığının yaptığı etki analizleriyle ilgili sunum yaptı ve vekillerin sorularını yanıtladı.

Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'nde LGBTİ bireylere yönelik hapis cezası dahil çeşitli düzenlemelerin yer aldığı iddialarına ilişkin ise, "Bize ulaşan öyle bir taslak yok. Aile Bakanlığı'mız ve diğer bakanlıklarımız akademisyenlerle birlikte çalıştaylar yapıyorlar. Bu konudaki dünya uygulamaları nedir, bizdeki uygulamalar nedir bu konularda değerlendirmeler yapılıyor. Bu bir taslak haline gelmiş değil" dedi.