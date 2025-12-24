Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan özel jetle kalkıştan bir süre sonra irtibat kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın düştüğünü ve enkazına ulaşıldığını bildirdi.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı ve beraberindekilerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ı ve beraberindeki üst düzey askeri yetkililerin, Ankara’dan resmi bir ziyaret dönüşünde bir uçak kazasında vefat ettiklerini açıkladı. Dibeybe, kazada Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral el-Fituri Garibeyl, Askeri Sanayi Kurumu Başkanı Tuğgeneral Mahmud el-Katuyvi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed el-Asavi Diyab ve Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub’un da hayatını kaybettiğini aktardı.

Bu kaybın Libya için çok ağır olduğunu kaydeden Dibeybe, "Ülkesine sadakat ve özveriyle hizmet eden, disiplin, sorumluluk ve ulusal bağlılıkta örnek olan değerli isimleri yitirdik” dedi.

Dibeybe, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve silah arkadaşlarına taziyelerini iletti.

Olayın ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi.