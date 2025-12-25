Malta Sivil Havacılığı’na kayıtlı, “9H-DFS” kuyruk numaralı Falcon 50 tipi özel jet, Trablus’a gitmek üzere saat 20.17’de Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan 14 dakika sonra, saat 20.31’de pilot kuleyle irtibata geçerek acil durum çağrısı yaptı.

Pilot, havacılıkta acil durumu ifade eden “PAN-PAN” çağrısını yinelerken, saat 20.33’te en yüksek acil durum kodu olan “7700”ü aktif etti. 20.35’te bir kez daha “PAN-PAN” çağrısı yapan pilotun sesi kısa süre sonra zor duyulur hale geldi.

“Arıza Çok Büyük” Diyerek İrtibat Koptu

Saat 20.36’dan itibaren radar verilerinde kayıplar yaşanırken, 20.38’de uçakla tüm irtibat kesildi. Radar ekranından kaybolmadan önce pilotun son sözlerinin, “Arıza çok büyük” olduğu öğrenildi. Ardından farklı frekanslardan 5 dakika boyunca uçağa ulaşılmaya çalışıldı ancak yanıt alınamadı.

7 Dakika Daha Dayanabilse İnecekti

Pilotun acil iniş izni almasının ardından uçağın yönünü yeniden Esenboğa Havalimanı’na çevirdiği belirtildi. Ankara hava sahası trafiğe kapatıldı, Esenboğa’da iniş pisti hazırlandı. Ancak uçak Haymana yakınlarında düştü. Uçağın yaklaşık 7 dakika daha havada kalabilmesi halinde havalimanına iniş yapabileceği ifade edildi.

Neden Konya’ya İnmedi?

Uçağın Konya’nın Kulu ilçesi üzerinde arızalanmasına rağmen daha yakın ve hava koşulları uygun olan Konya’ya inmeyip Ankara’ya dönmesi dikkat çekti. Güvenlik kaynakları, uçakların genellikle kalkış yaptıkları havalimanına dönmeyi tercih ettiğini, ayrıca Esenboğa’nın teknik altyapısının Konya ve Adana’ya göre daha gelişmiş olduğunu belirtti.

Jiroskop Arızası İhtimali

İlk değerlendirmelerde kazanın teknik arıza nedeniyle meydana geldiği öne çıkarken, elektrik sisteminde yaşanan sorunun uçuşu ne ölçüde etkilediği araştırılıyor. Uzmanlar, elektrik arızası sonrası uçağın denge ve yön bilgisini sağlayan jiroskopun bozulmuş olabileceğine dikkat çekiyor.

Jiroskop arızasında, uçağın yatay-dikey duruş ve yön bilgilerini gösteren sistemlerin hatalı çalışabileceği, bunun özellikle gece ve bulutlu havada uçuşu zorlaştırdığı belirtiliyor. Otomatik pilotun da bu durumda devre dışı kalabileceği ifade ediliyor.

Karakutu ve Ses Kayıt Cihazı Bulundu

Enkazın yaklaşık 3 kilometrekarelik alana yayıldığı kazada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı ekipler saat 02.45’te ses kayıt cihazını, 03.20’de ise karakutuyu buldu. Kaza nedeninin belirlenmesi için cihazların tarafsız bir ülkede inceleneceği açıklandı.

Ayrıca Esenboğa Havalimanı’ndaki kamera kayıtları, yakıt tankerinden alınan örnekler ve mürettebatın kaldığı oteldeki görüntüler de incelemeye alındı.

Libya’dan İnceleme Ekibi Geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları enkaz alanında inceleme yaptı. Kazanın ardından Libya Savunma ve İçişleri bakanlıklarından görevlendirilen 17 kişilik heyet de Ankara’ya gelerek enkaz bölgesinde çalışma yürüttü.

Hayatını kaybeden Libyalı askeri heyetin 5 yakını da Türkiye’ye geldi. Kimlik tespiti için cenazelerin Adli Tıp Kurumu’nda DNA eşleştirmesiyle ailelere teslim edileceği bildirildi.

Libya’da Milli Yas, Büyükelçilikte Bayraklar Yarıda

Libyalı askeri heyetin kazada yaşamını yitirmesinin ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti 3 günlük milli yas ilan etti. Bu kapsamda Libya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indirildi.