Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genel Kurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret için Türkiye'ye gelen Libya komuta kademesini taşıyan uçak Trablus'a dönerken dün akşam Ankara'da düştü.

Dikkat çeken hususlardan biri de Libya Komuta kademesini taşıyan uçağın sivil havalimanına yönlendirilmesi oldu.

ASKERİ HAVALİMANI NEDEN ÖNEMLİ?

Askeri havalimanına indirilen uçak dış etkenlerden izole edilmiş oluyor. Hangara çekilen uçak askeri personelce korunuyor ve dışarıdan temas sıfıra indiriliyor. Güvenlik konusunda eğitimli personeller olası sabotajlara karşın deneyimleri ile hayat kurtarıyor.

Libya Heyeti sivil uçakla seyahat ettikleri için Esenboğa Havalimanı kullanıldı. Peki bunu heyet mi istedi? Neden Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı uçaklar kullanılmadı?

Tartışılan durum Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber de masaya yatırıldı.

"Türkiye'nin elinde çok sayıda uçak bulunuyor. Büyüğünden küçüğüne bir sürü uçak filoda mevcut. Bunlar yollanabilirdi ama yollanmadı. Kritik askeri misafirlerimize uygulanacak özel uçaklar bu tartışmaları önler diyebiliriz"