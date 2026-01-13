Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın da aralarında olduğu 5 kişiyi taşıyan Dassault Falcon 50 marka özel jetin Ankara’nın Haymana ilçesinde düşmesi ve uçaktaki 5 yolcu ve 3 mürettebatın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın haberine göre; Haymana yakınlarında düşen jeti Türkiye’ye getiren uçuş ekibindeki hostes gözaltına alındı. MİT’in girişimleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrasında kaldığı otelde gözaltına alınan hostes, Ankara Emniyeti’ne götürüldü.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Hostes, Terörle Mücadele Şubesi’nde polislerce sorgulandı. Aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi yurttaşı olması nedeniyle, hostesle ilgili gözaltı süreci hem gizlendi hem de çok hassas biçimde yürütüldü. Hostes sorgunun ardından serbest bırakılırken bağlantıları araştırılmaya devam ediliyor.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütüyor. Olayın içindeki isimler, konumları, kazanın oluş biçimi ve kazayla ilgili gündeme gelen iddiaların önemi nedeniyle sadece adliye ve emniyet değil, MİT de soruşturmanın içinde. Özel bir ekip oluşturulduğu ve kazayla ilgili araştırma yapıldığı bilgisi var.

Kazanın yaşanmasının ardından iki önemli soru işareti gündeme geldi. İlki, her zaman Türkiye’ye tarifeli uçak yolcuğu yapan Libya heyetinin bu kez neden özel jetle geldikleri. İkincisi ise, Malta’da faaliyette bulunan havacılık firmasına ait uçağı Türkiye’ye getiren ve sonrasında Libya’ya götürecek uçuş ekibindeki personel değişikliği.

Sorularının yanıtlarının ilgili makamlarca bulunduğu ancak henüz kamuoyu ile paylaşılmadığı ileri sürülüyor.