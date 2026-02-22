Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK ile Serikspor takımları Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Erzurumspor'un galibiyet golleri, 12. dakikada Alan Montas (kendi kalesine), 38. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 82. dakikada Fernando ve 83. dakikada Sefa Akgün kaydetti. Konuk ekip 33. dakikada Jetmir Topalli ile penaltı atışından yararlanamadı. Serkan Özbalta'nın ekibi Erzurumspor, ligde üst üste 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 57'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Serik Spor ise 29 puanda kaldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.