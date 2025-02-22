Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor ile Kocaelispor 0-0 berabere kaldı.
- Stat: 11 Nisan
- Hakemler: Sarper Barış Saka, Sezgin Çınar, Mert Bulut
- Şanlıurfaspor: Tokotaev, Fatih Eren, Zach Muscat, Nafican Yardımcı, Hasan Hüseyin Acar, Burak Can Çamoğlu, Kappel (Dk. 68 Safa Kınalı), Akabueze (Dk. 90 Çağrı Giritlioğlu), Begiç (Dk. 75 Hakan Erçelik), Ogundu (Dk. 90 Seyit Gazanfer), Okyere (Dk. 75 Sambou)
- Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 46 Onur Öztonga), Appindangoye, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik (Dk. 90 Barış Alıcı), Moreira, Samet Yalçın, Vukovic (Dk. 80 Yusuf Cihat Çelik), Mendes (Dk. 80 Muharrem Cinan), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Rivas), Alves
- Sarı kartlar: Dk. 31 Yunus Emre Gedik, Dk. 45 Appindangoye, (Kocaelispor), Dk. 81 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)