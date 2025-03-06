1’inci Lig'in 28'inci haftasında Ümraniyespor, evinde Kocaelispor’u konuk etti. Spoint Ümraniye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ümraniyespor’un golü 44’üncü dakikada Cebio Soukou’dan gelirken, Kocaelispor’un golünü ise 69’uncu dakikada Cihat Çelik attı. Karşılaşmanın 30’uncu dakikasında konuk ekipte Oğulcan Çağlayan penaltıdan yararlanamazken, 60’ıncı dakikada Ahmet Oğuz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 57, Ümraniyespor ise 38 yaptı.