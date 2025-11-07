TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemlere açıklamasının ardından başlayan futbolda bahis soruşturmasında ilk gözaltı dalgası bu sabah gerçekleştirildi.

Türk futbolunu derinden etkilemesi beklenen operasyona ilişkin SÖZCÜ TV'de Damla Doğan Tuncel'in sunduğu Para Politika ve Hayat programına konuk olan Hukukçu Emin Özkurt dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Operasyonun genişlemesine ilişkin, "Genişlememesi akla ve mantığa aykırı olurdu. Türk futbolunu anlaşılan ve birçok kişinin de hissettiği üzere ahtapotun kolları gibi bir örümceğin ağları gibi saran bir şebeke olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullanan Özkurt şunları söyledi:

"ŞU AN İTİBARİYLE ŞİKEDEN BAHSEDİYORUZ"

"Bu şebeke yavaş yavaş ortaya çıkartılmaya başlanıyor. Bu şu açıdan kıymetli; bugün bu soruşturma açısından bir dönüm noktası yaşadığımızı rahatlıkla belirtebilirim. Çünkü bu noktaya kadar gelinen bütün gelişmeler futbol disiplin talimatı çerçevesinde ve şikeye girmeden yani müsabaka sonucunu etkileme konusuna girmeden gerçekleşen gelişmelerdi.

Oysa bugün itibariyle işin rengi değişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bu girişim vesilesiyle, şu an itibariyle biz şikeden bahsediyoruz.

Bu artık bir şike dosyası durumunda. Sadece belli kulübü, belli takımları hedef alan bir şike soruşturması değil; anlaşılan Türk futbolunun geneline yayılmış bir şike ağının ortaya çıkmasının şu an başındayız."

Gazeteci Tuncel'in hakemlerin kendi maçlarına bahis oynatmadığını söylemesini hatırlatması üzerine Özkurt sözlerini şöyle sürdürdü:

"4.5 YILA KADAR CEZA YARGILAMASI GELEBİLİR"

"Bu zamana kadar soruşturmanın çerçevesi bahisten hareketle ilerliyordu, futbol disiplin talimatı çerçevesinde ilerlerken şimdi Ceza Hukuku çerçevesinde, 6222 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde ilerleyecek.

6222 Sayılı Kanun'un 11. maddesine göre; 'belirli müsabakaların sonuçlarını etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç ya da sair menfaat temin eden kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır' diye hükmümüz vardır.

1.5 yıldan 4.5 yıla kadar ceza yargılamasının arkasından gelme ihtimali vardır.

"SAVCI, EYÜPSPOR BAŞKANI'NA ŞU SORULARI SORACAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı alması şunu gösteriyor. 'Biz sizin sadece bahis yaptığınızı düşünmüyoruz. Siz bu bahsi çıkar sağlamak için, sonuçları etkilemek için yaptınız' diyor.

Bu bir kırılma noktası.

Bugün gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı'na açıklamaya göre şu sorular sorulacak:

"Siz hangi maçta, hangi hakemle, hangi futbolcuyla bu bahis işlemlerini yaptınız"

Gözaltı kararını incelediğinizde kendilerinin bahis yaptığı iddiası, Fatih Saraç'a da benzer sorular sorulacak. Biz şu anda Türk Futbolu'nda gerçek manada bir şike operasyonuna şahit olduğumuzu söyleyebilirim ve bunun başlangıcında olduğumuzu söyleyebilirim.

Salt maçlarda bahis oynamak adına hakemlerin bir girişim içinde olması düşündürücü. Belki takımların sahipleriyle irtibatlı olarak; hem takım sahipleri hem de bazı hakemler."

Özkurt operasyonun ardından takımların bu durumdan nasıl etkileneceği yönündeki soruya ise şu sözlerle yanıt verdi:

"ŞİKE BELİRLENİRSE MAÇ TESCİLİ İPTAL EDİLİR"

"Bizim talimatlarımıza göre; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 25. maddesine göre; müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Bu ihlali gerçekleştirdiğiniz tespit edilirse; kulüpler hakkında Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uygulanır. Bu madde ise; "Müsabakanın sonucunu ya da sürecini hukuka ya da spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. İhlali gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Maçlar ise; müsabaka sonucunun tescilinden sonra etkilenmiş olduğu (şike yapıldığı) belirlenirse tescil iptal edilir. Böyle bir durumun tespiti halinde geçmişte oynanmış maçların iptali gerekir.

"TFF YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPAR"

Bu doğrudan doğruya ligin yeniden sıralamasının değişmesini beraberinde getirmez. Fakat; eğer bu maç sayısı şike yapıldığı tespit edilen maç sayısı o kadar çok olur ki hem sıralamaya hem sair olaylar etki etmiş olur o zaman TFF'nin yeniden değerlendirme yapmasına neden olur."