İki Hakemin Bahis Hesabı Tespit Edildi

Ulaşılan bilgilere göre, isimleri A.Ş. ve T.D. olarak açıklanmayan iki hakemin bahis hesapları bulunduğu belirlendi. Bu hakemlerden biri, geçtiğimiz sezon ve bu sezon en fazla maç yöneten isimlerden biri olarak dikkat çekerken; diğeri, geçen sezon verdiği bir kararla uzun süre futbol kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Hesaplar Yayıncı Platformla İlişkili Değil

Tespit edilen bahis hesaplarının, 2020-2021 sezonunda 2. ve 3. Lig’in naklen yayın haklarını elinde bulunduran platformla bağlantılı olmadığı öğrenildi. Bu durum, bahis hesaplarının farklı bir platform üzerinden açıldığına işaret ediyor.

MHK Başkanı’yla Aynı Platformda Üyelik

En dikkat çekici iddia ise, her iki hakemin de MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da hesabının bulunduğu aynı platformda üyeliklerinin olduğunun belirlenmesi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında aktif hakemlerin bahis oynadığını açıkladı.

Skandala ilişkin, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" ifadeleri Türk futbolunda şok etkisi yaratırken, bahis skandalının ardından TFF'nin ne karar alacağı da merak konusu oldu.

MAÇLAR ERTELENECEK Mİ?

Geniş çaplı soruşturmalar devam ederken ligdeki maçların şaibe şüphesi altında kalması liglerin devamlılığı açısından birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Futbolun paydaşları temizlik yapılana kadar liglerin durdurulması ve hakemlerin açığa alınması yönünde kamuoyu oluştururken TFF'nin atacağı adımlar merak konusu oldu. Daha önce yasadışı bahis ile ilgili konulara ışık tutan gazeteci Murat Ağırel, TFF ile görüşerek atılacak adımlara yönelik bilgi aktardı.

'ARA VERİLMEYECEK'

Murat Ağırel, Cumhuriyet'te yazdığı yazısında liglerin devamı açısından merak edilenlere yönelik TFF'nin düşüncesini açıkladı.

Liglerin durumu için federasyon yetkilileri ile görüştüğünü aktaran Ağırel "Federasyon yetkilileri ile konuştum. “Liglere ara verilecek mi”, “İsimler açıklanacak mı” diye sordum. Aldığım cevaplar şöyle: Ara verilmeyecek. 152 bahis oynayan hakem ile bağlar kesilecek; maçlara çıkmayacaklar. MHK başkanı ile yapılan görüşmede havuzdaki hakemlerle süreç devam edecek. Tespit edilen hakemlerin isimleri disiplin kurulu sevki aşamasında siteden açıklanacak.

Bu açıklama sonrasında MHK üyesi kaynaklarımla görüştüm. Kupa maçlarının hakemleri atanmış ancak açıklama sonrası hakemler değişmeye başlamış. Dosyada yer alan tespitler ve şikâyetler sadece yasadışı bahis ile sınırlı değil. Bazı yorumcuların hakem atamalarına müdahil olduğu, MHK yetkililerinin kulüp teknik direktörleri ile iletişime geçtiği; baskı, sahtecilik gibi iddialar da var.

Mesela hakem Ali Tuna: Süper Lig hakemi. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü personeli. Ağustos ayında hakemliği bıraktı. Şikâyet dilekçesinde, MHK üyesi ve bölge sorumlusu olan bir kişinin kendisini aradığını; kız arkadaşının hangi otellerde, kimle kaldığını tespit etmesini istediğini; kendisinin bu hukuksuz ve suç teşkil eden bilgiyi vermediğinden maçlara atanmadığını da bahsetmiş. Yani akıl alır gibi değil..." ifadelerini kullandı.