Türkiye’nin dört bir yanında ağaç katliamlarına birer birer onay çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla Milas’taki enerji tesisleri için acele kamulaştırma kararı çıkarılan Limak Holding için bu kez de Hatay’da katliam onayı verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketin Hatay’daki bentonit madenini büyütmesi için nihai kararın verildiğini duyurdu. Bu kararla birlikte onaya giden yolda şirketin önünde engel kalmadı.

4’TE 1’İNİ BİÇECEK

Holding bünyesinde yer alan Limak Çimento, bölgedeki 20.69 hektarlık ocağını 81.76 hektara çıkaracak. Bu da yaklaşık olarak 115 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Cumhuriyet Gazetesi’nden Şeyda Öztürk’ün haberine göre, bakanlığa sunulan nihai çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre projenin bedeli 30 milyon 850 bin TL olacak. Şirket alanı büyütürken üretim kapasitesini de artıracak. Yıllık 200 bin ton olan üretim 440 bin tona çıkarılacak.

Yine rapordaki bilgilere göre, ek poligon olarak belirlenen 61.07 hektarlık alanın 16.79 hektarında yani 4’te 1’inde ağaç kesimi yapılacak. Bu da en az 4 bin 273 ağacın kesileceğini ortaya koyuyor. Bu hesaplamaların arasında ise sekiz santimetre çapının altındaki ağaçlar yer almıyor.

Proje alanında yapılan literatür çalışmalarında alanda 40 familyaya ait 135 bitki taksonu tespit edildi. Bunların arasında üç endemik tür de yer aldı. Bunlar gök müşkürüm, amanos geveni ve boncuk şalba gibi türler. Ayrıca bölgede altı kurbağa, 29 sürüngen, 88 kuş ve 45 memeli türü bulundu. Öncelikli türler arasında ise bir sürüngen, üç kuş ve iki memeli türü yer aldı.

Hataylılar toplantıyı istememişti

ÇED sürecinin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı 30 Nisan 2024’te yapılmıştı. Hassa Akbez Mahallesi’ndeki bir çay bahçesinde yapılan toplantıya bölge halkı gitti. Ancak projeyi istemediklerini dile getiren vatandaşlar, bilgi almak istemediklerini belirtti. Bunun üzerine toplantı yapılamadı.