Belce Örü Erçin

Limak Holding’e bağlı Altınordu Madencilik şirketi, Balıkesir Balya ilçesinde 370 tonu siyanür olmak üzere yılda 2 bin ton zararlı kimyasal kullanacağı maden projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna onayı 11 Kasım Salı günü aldı. ÇED alanının; yüzde 83.83’ü orman, yüzde 14.42’si tarla niteliğinde bulunuyor.

Bu yılın son çeyreğinde inşaat çalışmalarının başlaması, 2026’nın ikinci yarısında ise altın üretimine geçilmesi planlanıyor. 15 yıl sürecek proje kapsamında 1 yıl hazırlık, 10 yıl üretim ve 3 yıl kapanış ile rehabilitasyon dönemi öngörülüyor.

GELİRİ 105 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK

İnşaatında 300, işletmesinde 600 kişinin çalışacağı madenin açılış bütçesi toplam 3 milyar 865 milyon lira oldu. Madenden işletme süresi boyunca toplamda yaklaşık 485 bin-582 bin ons altın ve 1.2 milyon-1.4 milyon ons gümüş üretimi hedefleniyor. Güncel kurdan hesapladığımızda Limak Holding’in ons altın ve ons gümüşten toplam geliri 105 milyar lirayı aşıyor.

Sadece cevher arama için 500 sondaj kuyusu açan şirket, yalnızca hidrojeolojik süreçlerin izlenmesi ve yönetilmesine yönelik olarak toplam 19 adet su kuyusu planlanıyor.

Onaylanmış ÇED raporunda, şirketin gerçekleştirdiği simülasyonda operasyon alanlarının merkezindeki bir noktadan ölçülen kirlilik yayılımının maksimum boyutunun 20 yıl sonra yaklaşık 3.3 km olduğu hesaplandı. Balya ilçe merkezinin ÇED alanına mesafesi 16 kilometre. Proje ÇED alanına en yakın yerleşim yeri (en yakın konut) 120 metre batıda bulunan Karlık Mahallesi. Karlık Mahallesi’nin açık ocağa mesafesi ise 438 metre.

Yüzde 45’i iğne yapraklı orman

ÇED alanıında; iğne yapraklı ormanlar 126.59 hektar ile alanın yüzde 45.71’ini, geniş yapraklı ormanlar 74.45 hektar ile yüzde 26.89’unu, doğal bitki örtüsü ile birlikte bulunan tarım alanları 66.87 hektar ile yüzde 24.15’ini, bitki değişim alanları 4.20 hektar ile yüzde 1.52’sini, karışık tarım alanları 3.19 hektar ile yüzde 1.14’ünü ve sulanmayan ekilebilir alanlar ise 1.63 hektar ile yüzde 0.59’unu oluşturmaktadır.

Balıkesir kuşatma altında

Karlık Projesi’nin işletme aşamasında, cevher zenginleştirme faaliyetleri kapsamında çeşitli kimyasal maddeler ile patlayıcılar kullanılacak. Köylü verimli arazilerin, ormanlık alanların ve en önemlisi sağlıklarının madenin verdiği zarardan etkilenmesinden endişe ediyor. Balıkesir’in 16 köyü CVK, Eczacıbaşı ve Limak Holding’in altın, bakır ve gümüş madenlerinin açılmasına yönelik kuşatma altında. Köylü sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bölgedeki maden faaliyetlerine ilişkin sık sık eylem yapıyor.