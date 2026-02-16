CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’nın Milas ilçesi ve çevresinde acele kamulaştırmaya karşı eylemler sürerken partisinin düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katıldı. Özel, yıllardır toprakları ve çevre için mücadele eden vatandaşlara Atapark Meydanı’ndan şöyle seslendi: “Bu meydana bakınca ben teslim olmayanları görüyorum. Bu meydana bakınca her türlü haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı meydana çıkan ve mücadele edenleri görüyorum.”

Muğla’nın 20 yılda 418 bin dekar tarım alanını kaybettiğin belirten Özel, “Türkiye’de tarım alanı kaybediyoruz. Ama Türkiye’de olanın iki katı, iki misli oranında Muğla’da kaybediyoruz. Şehir merkezi büyüyor, köyler küçülüyor” dedi. CHP lideri şöyle devam etti:

- AKBELEN DİRENİŞİ: “Muğla’nın, Milas’ın köyü İkizköy. İkizköy’e bağlı Akbelen Ormanı, 2018’de bir maden şirketine verildi. O tarihten itibaren İkizköy boşaltılmaya ve İkizköy, İkizköylülerin elinden alınmaya çalışıldı. 2019’da orman için kesim kararı çıkarttılar. O günden itibaren de Akbelen direnişi başladı.”

- KÖTÜLÜK 5 KATINA ÇIKTI: “Bu yapılanlara karşı Akbelenliler direndiler, karşı çıktılar. Şimdi kötülüğü beş katına çıkarmışlar, bir kez daha getiriyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi 10 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararla 679 parsele acele kamulaştırma kararı çıkardı. Zeytinlik olan yerleri madenciliğe açtılar.”

- AYM, LİMAK’A ‘DUR’ DE: “Anayasa Mahkemesi’ne ‘lütfen’ diyorum. Bu milletin, bu ormanın, bu hayvanların, bu kuşların, bu ağaçların günahına girmeyin. Bu günahkar Erdoğan’a ‘dur’ deyin, ‘dur’ deyin. 80 yaşında bastonuyla direnen teyzeyi, onun akıttığı gözyaşını düşünün. Sayın Anayasa Mahkemesi üyeleri yasayı iptal edin. Anayasa Mahkemesi Limak’a ‘dur’ deyip bu teyzemin yüzünü güldürmeni bekliyoruz.”

- HALK KAZANACAK: “Artık bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Artık Limak’ın devri bitecek, Akbelen köylülerinin devri başlayacak. Halk Halk kazanacak.”

‘Millet sizi yolluyor durdurmayacağız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu gidişi durduramayacaksınız Özgür” sözünü hatırlatan Özel, şunları söyledi: “Erdoğan’ın doğruyu söylediğini son zamanlarda ilk kez duyuyorum. Şunu bilsin ki hiç niyetim yok, bu gidişi durdurmayacağım. Millet sizi yolluyor, gidiyorsunuz. Bunu durdurmayacağız. Ama sen de şunu bil; bu gelişi durduramayacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelişini durduramayacaksın.”

AKP iktidarında maden ruhsatı sayısı 35 kat arttı

Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, ilk 80 yılda sadece 1186 maden ruhsatı verdi. AKP iktidarından sonraki 20 yılda verilen ruhsat sayısı ise 386 bin oldu. Yani maden ruhsatı sayısı 35 kat arttı. Sadece Muğla’nın yüzde 60’ı madene açıldı.

Sedyede bile öpücük attı

Rahatsızlandığı için sedyeyle ambulansa taşınan bir kadın, Özel’e el sallayıp öpücük attı.

VATAN TOPRAĞINA SAHİP ÇIKANLARA SELAM OLSUN

Özel, Muğla’nın yüzde 60’ının maden talanına uğradığını açıkladı. Köylülerin doğayı katletmek isteyenlere karşı durduğunu belirtip “Akbelen direnişini selamlıyorum. Yanınızda duruyorum” dedi.