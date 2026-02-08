2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini kadınlar iniş kategorisinde mücadele eden ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, yarışın başında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İtalya'da düzenlenen oyunların ikinci gününde alp disiplini kadınlar iniş yarışları, Cortina'daki Tofane Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Kariyerinde 5. kez olimpiyatlara katılan 41 yaşındaki Vonn, yarışın 14. saniyesinde kaza yaparak sert bir şekilde kara düştü. Dördüncü kapıdan geçerken meydana gelen kazada sağ kolu kapıya takılan Vonn, dengesini kaybetti ve uzun süre yerde kaldı. Sağlık ekibinin 10 dakikadan fazla müdahale ettiği tecrübeli kayakçı, daha sonra ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Vonn, İsviçre'deki Dünya Kupası etabında sol dizinden yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığına rağmen risk alarak olimpiyatlara katılmaya karar vermişti.

Alp disiplininde bir olimpiyat ve 2 dünya şampiyonluğu bulunan Vonn, Dünya Kupası yarışlarında ise 84 etap galibiyeti elde etti.