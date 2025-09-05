Conmebol Dünya Kupası eleme maçında Venezuela'yı konuk eden Arjantin, rakibini 3-0 mağlup etti. Maçın yıldızı Lionel Messi, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ev sahibi takıma galibiyeti ve 3 puanı getiren golleri; 39 ile 80. dakikalarda Lionel Messi ve 76. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Dünya futbolunun yıldızı, 2026 Dünya Kupası'nın büyük ihtimalle son büyük uluslararası turnuvası olacağını ve ülkesinde bir daha resmi maç oynamayacağını açıkladı.

Umut ve heyecan dolu olduğunu belirten Messi, "Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum" dedi.

ÜLKESİNDE SON MAÇ

Ülkesinde son maçına çıktığının altını çizen 38 yaşındaki isim, "Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona'da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü" sözlerini sarf etti.