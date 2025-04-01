Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transferiyle birlikte adeta gölgesi haline gelen kişisel koruması Yassine Chueko, Major League Soccer (MLS) tarafından yasaklandı. ABD’de Messi’nin güvenliğini sağlayan ve attığı her adımda onunla birlikte hareket eden Cheuko'nun artık stadyum içinde görev yapması engellendi.

'20 AYDA 16 KİŞİ SAHAYA ATLADI'

House of Highlights'a konuşan Chueko, Amerika'daki güvenlik zafiyetine dikkat çekerek, şu sözlerle tepki gösterdi:

“Avrupa'da 7 yıl çalıştım, sadece 6 kişi sahaya girdi. ABD'de 20 ayda 16 kişi sahaya atladı. Burada büyük bir güvenlik problemi var. Ben sorun değilim, Messi’ye yardım etmeme izin verin.”

MLS yönetimi, artık Messi’nin saha içi güvenliğini ligin kendisinin sağlama kararı aldığını duyurdu. Bu kararın, son dönemde artan saha ihlallerine rağmen Chueko’nun aktif sahada bulunmasının sınırlandırılması olarak yorumlandığı bildirildi. Eski bir MMA dövüşçüsü olduğu bilinen koruma yıllık 250 bin Dolar'ın üzerinde kazanıyordu.

'BEN SOKAKTAN GELİYORUM'

Yasakla birlikte gündemden düşmeyen Yassine Chueko, son olarak YouTuber ve dövüşçü Logan Paul’a meydan okumasıyla da konuşuluyor. Eski asker olan Chueko, Paul’a şu sözlerle mesaj gönderdi:

“Sen bana değil, kendine dikkat çekmeye çalışıyorsun. YouTube ürünü olabilirsin ama ben sokaktan geliyorum. Artık konuşmayı keselim. Beni ringde gör!”

Daha önce yaptığı açıklamada Chueko, Logan Paul ile dövüşme fikrine sıcak baktığını ve bu yönde çok fazla mesaj aldığını da belirtmişti.

SAHADAN RİNGE: CHEUKO GÜNDEMİ SALLIYOR

Hem Messi’nin kişisel koruması olarak tanınan hem de dövüş sporları geçmişiyle dikkat çeken Chueko, şimdi bir yandan MLS ile sorun yaşarken bir yandan da sosyal medyada dövüş dünyasına adım atabileceği sinyallerini veriyor. Taraftarlar ise bu olası dövüşü şimdiden merakla bekliyor.