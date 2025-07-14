Arjantinli yaşayan efsane Lionel Messi, Inter Miami’nin Nashville SC’yi 2-1 yendiği maçta iki gol atarak bir kez daha ustalık dersi verdi.

Yıldız futbolcu, bu performansıyla üst üste iki gol atmada MLS’deki serisini üst üste beş maça çıkardı ve yeni bir lig rekoru kırdı. Teknik Direktör Javier Mascherano, Messi’ye övgüler yağdırırken, iş yüküyle ilgili artan endişeleri de dile getirdi:

"Elbette durumu günlük olarak takip ediyor ve onunla sürekli görüşmeler yapıyoruz. Ona biraz ara vermek için doğru zamanı bulacağız. Yaptığı şey inanılmaz, her üç günde bir rekor kırıyor. O, bu takımın bayraktarı, liderimiz ve nasıl rekabet edeceğimiz konusunda standartları belirliyor. Kariyerinin bu aşamasının bir parçası olmak gerçekten bir lütuf…”

69. SERBEST VURUŞ GOLÜ

Messi, kariyerinin 69. serbest vuruş golünü attı. Arjantinli yıldız, 78 serbest vuruş golüyle tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu olan Marcelinho Carioca’yı yakalamak için sadece dokuz gol geride. Onu 74 golle Roberto Dinamite takip ederken, Juninho Pernambucano 72 golde yer alıyor.