Amerika Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City ile Inter Miami'nin karşı karşıya geldiği maç nefes kesti.

Ev sahibi Orlando City, 18'da Marco Pasalic ve 24'te Martin Ojeda'nın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Bu sırada Orlando City'nin yardımcı antrenörü ile Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi arasında sözlü bir tartışma yaşandı. İkilinin gerilimi Messi önderliğinde konuk ekibin geri dönüş ateşini yaktı.

'İMZA' HAREKETİ YAPTI

Mareo Silvetti ile farkı 1'e indiren Inter Miami, 57'de Messi'nin golüyle skora denge getirdi. 85'te Segovia attığı golle takımını öne geçirirken maçın olayı 90. dakikada yaşandı. Messi kazanılan serbest vuruşta harika bir gole imza atarak skoru 4-2'ye getirdi.

Arjantinli oyuncu, gol sonrası Orlando kulübesinin olduğu bölgeye yaklaştı ve tartışma yaşadığı yardımcı antrenöre dönerek 'imza ister misin' hareketi yaptı. Messi'nin yaptığı hareket sosyal medyada gündem olurken Arjantinli yıldızın hırsı hayranları tarafından beğeni topladı.