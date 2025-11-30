MLS Doğu Konferansı'nda şampiyon belli oldu. Finalde, Inter Miami, sahasında New York City ile karşı karşıya geldi. Inter Miami, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 14, 23 ve 89. dakikalarda Tadeo Allende, 67. dakikada Mateo Silvetti ve 83. dakikada Telasco Segovia attı. Konuk ekip New York City'nin tek golü 37. dakikada Justin Haak'tan geldi. Bu sonucun ardından Inter Miami, MLS Doğu Konferansı'nda şampiyonluğa ulaştı.

47.KUPASINI KAZANDI

Inter Miami'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, böylece kariyerindeki 47. kupayı kazandı. Arjantinli yıldız bu sayıyla tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu konumunda.