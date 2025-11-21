Unilever, Avrupa pazarında satışa sunulan Lipton Ice Tea Sparkling Original 330 ml ürünlerine yönelik dikkat çeken bir geri çağırma süreci başlattığını duyurdu. Şirket, üretim hattında meydana gelen teknik bir hata nedeniyle bazı kutuların içeriğinin etikette yazanla uyuşmadığını açıkladı.

YANLIŞLIKLA ENERJİ İÇEÇEĞİ KARIŞTI

Açıklamaya göre, ilgili üretim partisindeki bir karışıklık sonucu Lipton etiketi taşıyan bazı kutular aslında enerji içeceğiyle dolduruldu. Bu durum, ürünün görünümü ile içeriği arasında uyumsuzluk oluşmasına yol açtı. Unilever, karışıklığın sınırlı sayıdaki kutuyla ilgili olduğunu vurgulayarak, tüketicilerin kolaylıkla kontrol edebilmesi için parti bilgilerini paylaştı.

HATALI OLAN VE GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

EAN kodu: 8711327574557

Parti kodu: L526805894

Son tüketim tarihi: DM 9-2026

Ürün: Lipton Ice Tea Sparkling Original 330 ml

Şirket, yalnızca bu partiye ait ürünlerin geri çağırma kapsamında olduğunu belirtti.

SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURMUYOR ANCAK İÇERİK FARKLI

Unilever’den yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin sağlık açısından tehlike oluşturmadığı ama yanlış içeriğe sahip olması nedeniyle tüketiciyi yanıltabileceği belirtildi. Enerji içeceği ile soğuk çayın kafein ve uyarıcı maddeler açısından farklılık göstermesi nedeniyle firma, şeffaflık ve doğru bilgilendirme adına geri çağırma kararının uygulandığını ifade etti.

GERİ ÇAĞIRMA SADECE BELİTİLEN PARTİYE AİT

Unilever, bu durumun yalnızca belirlenen partiye ait sınırlı sayıda üründe görüldüğüne dikkat çekerek, diğer tüm Lipton Ice Tea çeşitlerinin güvenle tüketilebileceğini açıkladı.

ÖNCELİK TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ

Şirket, yaptığı açıklamada tüketici güvenliğinin her zaman birinci sırada yer aldığını vurguladı. Uzmanlar, Türkiye’deki tüketicilerin de paket üzerindeki parti kodunu kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekti.