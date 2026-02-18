Sektörde yaşanan bu kriz ortamında, 1994 yılından bu yana hizmet veren Mali Air'in Hava Operatörü Sertifikası'nı (AOC) kaybetmesi, şirketin operasyonlarının fiilen sona ermesi anlamına geliyor.

HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE KRİZ BÜYÜYOR

Küresel havacılık sektörü, 2026 yılına personel giderleri ve bakım maliyetlerindeki aşırı yükselişin gölgesinde başladı. Bu finansal baskı, özellikle kâr marjı düşük olan ve sınırlı bir müşteri tabanına hitap eden charter ile bölgesel uçuş odaklı şirketleri iflasın eşiğine getirdi.

Yılın ilk iki ayında Filipinler'den Royal Air Philippines, Hindistan'dan Dove Airlines, İsveç'ten H-Bird ve ABD'den Tailwind Air gibi şirketler faaliyetlerini durdurarak bu çöküş kervanına katılan isimler arasında yer aldı.

YETKİSİNİ TAMAMEN KAYBETTİ

Bir havayolu şirketinin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için hayati önem taşıyan Hava Operatörü Sertifikası, ulusal sivil havacılık otoriteleri tarafından düzenlenen ve yolcu taşımacılığına izin veren en temel belgedir.

Avusturya sivil havacılık otoritelerinin 16 Şubat itibarıyla Mali Air'in aktif bir sertifikasının bulunmadığını açıklamasıyla birlikte, şirket uçuş gerçekleştirme ve bilet satma yetkisini tamamen kaybetti. Bu belge kaybı, havacılık terminolojisinde faaliyetlerin kesin olarak durması anlamına geliyor.

AVUSTURYA MERKEZLİ HAVAYOLU LİSANINI KAYBETTİ

Avusturyalı pilot ve yatırımcı Karl-Heinz Mali tarafından 1994 yılında kurulan Mali Air, faaliyetlerine tek bir çift motorlu uçakla başlamıştı. İsminin aksine Afrika’daki Mali ülkesiyle herhangi bir bağlantısı bulunmayan şirket, Graz Havalimanı merkezli olarak hizmet veriyordu.

1990’lı yıllardan itibaren varlıklı müşterilere yönelik sunduğu özel charter uçuşlarla büyüme kaydeden şirket, zamanla Doğu Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasına genişledi.

ZENGİN MÜŞTERİLERE ÖZEL UÇUŞLARLA BÜYÜMÜŞTÜ

Özel jet taşımacılığı alanında uzmanlaşan Mali Air, bünyesinde Cessna ve Eclipse serisi özel uçaklardan oluşan butik bir filo barındırıyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik sarsıntı sadece küçük şirketleri değil, pazarın daha büyük oyuncularını da vurdu.

2025 yılında ikinci kez iflas başvurusu yapan Spirit Airlines'ın yanı sıra, uçuşlarını tamamen durduran Ravn Alaska ve iflas eden Braathens Airlines gibi isimler sektördeki sarsıntının boyutlarını gözler önüne seriyor. Play Airlines ve Corporate Air gibi şirketlerin de benzer finansal sorunlarla faaliyetlerini sonlandırması, 2026'nın havacılık sektörü için zorlu geçeceğini kanıtlıyor.