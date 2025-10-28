Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerinin asılması kararı tepki görmeye devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, okul müdürleri tarafından WhatsApp gruplarında paylaşılan mesajlarda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okul binalarına Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin de asılacağı yönünde talimatlar iletilmişti.
LİSELİLERDEN ERDOĞAN POSTERİ PROTESTOSU
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterine liselilerden tepki geldi. Antalya Bileydi Anadolu lisesi öğrencileri Erdoğan posterlerini protesto etti.
Öğrenciler, okul bahçesinde Erdoğan'ın posterini alkışlarla protesto etti. O anlar kameraya yansıdı.