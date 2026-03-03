Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Furkan Samet B., okula getirdiği bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciye saldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmenlerden Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
"CAN GÜVENLİĞİM YOK" DİYEREK UYARMIŞ
Cinayetin ardından ortaya çıkan bir detay ise olayın vehametini artırdı. Hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in, geçtiğimiz yıl aynı okulda yaşanan başka bir bıçaklanma olayının ardından "Can güvenliğimiz yok" diyerek okul yönetimini uyardığı ve saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin ismini disiplin kuruluna bildirdiği öğrenildi.
OLAYA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olması nedeniyle İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nden yayın yasağı talep etti. Talebi değerlendiren hakimlik, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle olayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.