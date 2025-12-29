Kocaeli'de bir lisede eğitim gören kız öğrencinin velisi, kızının eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahsı silahla rehin aldı.
Okul bahçesinde yaşanan dehşet anlarının ardından öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı.
