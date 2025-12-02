Ankara’da bir lisede kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, eğitim camiası ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Sınıf ortamında öğrencilerin öğretmenlerine yönelik sergilediği davranışlar “eğitimde disiplin” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

ÖĞRETMENLERİYLE DALGA GEÇTİLER

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettikleri, ders anlatımını bilerek sabote ettikleri ve zaman zaman saygısızca tavırlar sergiledikleri görülüyor. Videoda öğretmenin durumu sakinleştirmeye çalıştığı ancak öğrencilerin davranışlarını sürdürdüğü dikkat çekiyor.

Söz konusu görüntüler, hem öğretmenler hem veliler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından “kabul edilemez” olarak nitelendirildi.