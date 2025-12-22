Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir lisede infial yaratan olay, öğrencilerin şikayeti üzerine gün yüzüne çıktı.
Öğretmen S.Ö. hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddiaları sonrası, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı...
Savcılık talimatıyla harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında polise giden 19 öğrenci, öğretmenleri S.Ö. hakkında şikayetçi olarak ifade verdi.
S.Ö emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.