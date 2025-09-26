K.O. öğrencilerle özel mesajlaşmalar yoluyla iletişim kurarak, yüksek kazanç vaatleriyle para talep etti.

'SENİ 9 KERE YANILTTIM'

Bir öğrencisine “35 bin TL gönderirsen ayın 7’sinde 45 bin TL olarak geri alırsın” dediği, ancak ödeme gerçekleşmeyince aralarında tartışma çıktığı yazışmalarda yer aldı.

Okulun pansiyon sorumluluğunu da yürüten K.O.’nun, öğrencisini sık sık odasına çağırarak para konularını yüz yüze konuştuğu, WhatsApp üzerinden yaptığı başka bir konuşmada ise “Seni 9 kere yanılttım, bu kez de yanıltırsam kendimi şikayete gitmeyen adam saymam” ifadelerini kullandığı görüldü.

'CEBİNDE PARA VAR DİYE YURT AĞASI GİBİ DAVRANIYORSUN'

Yazışmalarda öğrencisine hakaret içeren ifadeler de kullanan K.O., bir mesajında “Cebinde para olmasa kimse sana selam vermezdi, şimdi yurt ağası gibi davranıyorsun” diyerek öğrenciyi aşağılamaya çalıştı. Öğrencinin kendisini şikayet edeceğini söylemesi üzerine ise K.O., “Beni rezil etmek mi istiyorsun? Bu paraları ileride sadaka gibi verirsin. Kızım hastaydı, parayı gönderemedim. Vicdanınla baş başa kalacaksın” şeklinde yanıt verdi.

SİNKAFLI MESAJLAR

BirGün gazetesinden Onur Durmuş’un haberine göre, yaklaşık 1.5 yıl süren para alışverişi ve yazışmaların ardından, öğrenci mezun olduktan sonra CİMER ve okul idaresine başvurarak elindeki mesaj kayıtlarını ve ödeme dekontlarını sundu. Okul müdürü, belgeleri inceledikten sonra 1 Eylül 2025 tarihinde resmi tutanak hazırlayarak durumu Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdi.

Konuyla ilgili konuşan başka bir öğretmen ise K.O.’nun yalnızca öğrencilerden değil, bazı öğretmenlerden ve çevredeki esnaftan da para aldığı ve geri ödemediği yönünde iddialarda bulundu.

Okul Müdürü, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Öğrenci bana tüm yazışmaları ve dekontları gösterdi. Müdür yardımcısına sorduğumda iddiaları kabul etti, para aldığını inkâr etmedi. Yazışmalardaki dil öğretmen-öğrenci ilişkisine yakışmayacak derecede samimiydi ve sinkaflı ifadeler içeriyordu. Bu durum beni daha da rahatsız etti” dedi.

Müdür, K.O.’nun kripto para yatırımları nedeniyle maddi sıkıntıya düştüğünü ve bu nedenle öğrencilerden para talep ettiğini belirterek, “Bugün müfettişler okula gelerek inceleme başlattı. Biz okul idaresi olarak süreci titizlikle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.