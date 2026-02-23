İstanbul Ayazağa'da bir lisede eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Aylin Görgülü'nün hayatını kaybetmesi ailesini, okul arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
HACIOSMAN METRO İSTASYONU'NDA RAYLARA ATLADI
Edinilen bilgilere göre üzücü olay, 20 Şubat Cuma günü saat 16.45 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyon platformunda bekleyen genç kız, trenin yaklaştığı sırada raylara atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrolde, Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
ARKADAŞINA ATTIĞI SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI
Çevresinde oldukça sevilen ve bir müzik grubunda şarkı söylediği belirtilen Aylin'in vefatının ardındaki nedenler çok yönlü olarak araştırılıyor. Polis ekiplerinin incelemelerinde, genç kızın olaydan hemen önce bir arkadaşına "Kardeşim ben size layık olmadım" şeklinde bir mesaj gönderdiği öğrenildi.
"ZORBALIĞA UĞRADI"
Genç kızın psikolojik durumuna ilişkin soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan arkadaşları, Aylin'in bir süredir akran zorbalığına maruz kaldığını ve bu durumdan ruhsal olarak çok etkilendiğini belirtti. Babası Erdem Görgülü ise kızının yaklaşan üniversite sınavı nedeniyle oldukça stresli ve yoğun günler geçirdiğini ifade etti.
Otopsi ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Aylin Görgülü'nün cenazesi, pazar günü Sarıyer Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.