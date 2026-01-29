Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, son günlerde peş peşe yaptığı açıklamalara bir yenisini ekledi.



AKP içerisinde 'Erdoğan sonrası' tartışmalarında ismi geçen Bilal Erdoğan, Güngören Belediyesi'nin düzenlediği 'Tek Soru, Tek Cevap' etkinliğinde katılımcılarla buluştu.



Programda AKP'li liseli gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a bir genç tarafından "Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

'YURT DIŞINDA RESTORANLARIMIZ VAR'



Erdoğan, gıda sektöründe olduğunu belirterek, mesleğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika'da Türkiye'den de tanıştığım arkadaşlarım standlarda bir şeyler satıyorlardı. Türkiye'ye dönüp Türkiye'de bu işe devam etmek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki onlara siz dönün, 'Ben Türkiye'deki işinize ortak olabilir miyim' dedim. Türkiye'de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş de kozmetik üzerineydi.



Ondan sonra 2009 yılı başında restoran işine başladık aynı ortaklarımla. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var ortaklarımızda. Şimdi işte Dubai'de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü'de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar"