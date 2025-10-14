Olay, 25 Eylül tarihinde meydana geldi. Aynı yaşta oldukları belirtilen B.I.Ç. (14) ve E.A. (14), okul çıkışı henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Görüntülere göre, öğrencilerden B.I.Ç. diğer öğrenciyi saçından çekerek yerde sürükledi.

Kavga anı, çevredeki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepki topladı.

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİLER

Olay sonrası taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu. Polis merkezinde ifadeleri alınan iki öğrenci adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan E.A., ifadesinin ardından ailesine teslim edilirken, B.I.Ç. savcının talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ilk kabul birimine yerleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.