Düzce Millet Bahçesi’nde, Seyit A., iddiaya göre lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden bir esnaf, Seyit A.’yı uyardı.

BIÇAK ÇEKTİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Seyit A. esnafa bıçak çekti. Bölge esnafı ve vatandaşların müdahalesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi.

DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.