Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Sude Gelen idaresindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen E.C. yönetimindeki 09 UR 742 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sude Gelen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Gelen’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazadan sonra hafif ticari araç sürücüsü E.C.'yi gözaltına aldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Lisesi Sude Gelen için bugün cenaze töreni düzenlendi. Gelen’in cenazesi, helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Camii'ne getirildi. Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından ikindide kıldırılan cenaze namazının ardından Gelen'in naaşı, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, duygusal anlar yaşandı.

Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Uşak İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.