Milli Eğitim Bakanlığı ile EnerjiSA’nın düzenlediği yarışmada binlerce proje arasında finale kalan Yangın Önleme Ağı (FPN), orman yangınını başlamadan tespit ediyor. Projeyi 4 arkadaşıyla birlikte tasarladıklarını söyleyen İstanbul Surp Haç Ermeni Lisesi öğrencisi Noren Kızmaz proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Yangın riski olan bölgelere kurulacak sistem, sürekli çevreyi analiz ediyor. Sıcaklık kritik seviyeye çıkıp, nem azaldığında devreye giriyor ve ultrasonik cihazla bölgede nemi artırıyor. Böylece yangın tehlikesi ortadan kalkıyor. Üstelik güneş enerjisiyle çalıştığı için elektrik altyapısına da ihtiyaç olmuyor.”

ORMANLAR İÇİN

4 arkadaşıyla birlikte umut verici bir projeye imza atan lise öğrencisi Noren Kızmaz, yangınları durdurmayı hedeflediklerini söyledi.