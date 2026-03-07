İstanbul Kağıthane’deki Hasbahçe’de lise öğrencisi olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Parkta bulunan diğer öğrenciler panik içinde bölgeden uzaklaşırken, kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
GÜVENLİK AYIRMAKTA ZORLANDI
Kavgaya müdahale eden parkın özel güvenlik görevlisi, saç saça baş başa birbirine giren kız öğrencileri ayırmak için uzun süre uğraştı. Küfürlerin ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavgada, güvenlik görevlisinin "dağılın" uyarılarına rağmen taraflar sakinleşmedi. Kavganın fiziksel boyutu sona erse de öğrencilerin parktan ayrılırken birbirlerine savurduğu tehditler gerginliği devam ettirdi.
"MERMİ MANYAĞI" TEHDİDİ
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, erkek öğrencilerden birinin kavga ettiği kişiye "Seni mermi manyağı yapacağım" diyerek bağırdığı duyuldu. Bir kız öğrencinin ise karşısındakine "Senin burnunu kırarım demedim mi ben sana" sözleriyle tehdit savurduğu kayıtlara geçti. Grupların parktan ayrılmasıyla olay sona ererken, polisin yaşanan kavgaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.