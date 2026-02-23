Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS yerleştirme sürecine ve eğitim çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Milliyet gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle şehir dışından tercih edilen tarihi liselerdeki yurt ve barınma krizinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
ARA TATİL KALDIRILACAK MI?
Tekin, ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı hususunda açıklama yaptı. Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Şu an önümüzdeki 2027 eğitim öğretim yılı takvimini çalışıyoruz. Diğer yandan eğitim öğretim gün sayımız 180 gün. 2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmî tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz."
LGS'DE İKİLİ KONTENJAN DÖNEMİ BAŞLIYOR
Bakan Tekin'in açıklamasına göre, LGS yerleştirmelerinde bu yıl itibarıyla yeni bir sisteme geçiliyor. İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi gibi yüksek puanlı ve köklü okulları kapsayacak uygulamayla, liselerin kontenjanları "pansiyonlu" ve "pansiyonsuz" olarak ikiye ayrılacak. Öğrenciler tercihlerini bu doğrultuda yapacak ve sadece kendi seçtikleri kontenjan grubu içerisinde yarışacak. Bu yenilik bu yılki LGS kitapçığında yer alacak.
Her öğrenciye konaklama hizmeti sunma imkanlarının olmadığını vurgulayan Bakan Tekin, uygulamanın gerekçesini şu detaylarla açıkladı:
"Okulların kontenjan yapısını, pansiyonu olan ve olmayan diye ayıralım diyoruz. İstanbul Erkek Lisesi'nde diyelim ki 120 öğrenci alacağız, bunun 60'ı konaklamalı olacak 60'ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın. İstanbul Erkek Lisesi'nde 600 öğrenciyi konaklatabileceğimiz yurt yapmak için yerimiz yok. Kabataş Erkek'te de yurdu bitiriyoruz, kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil. O yüzden o okullarda konaklama hizmetinin kontenjanını ayrıştırmak istiyoruz."
Yeni sistemde pansiyonlu ve pansiyonsuz bölümlerin taban puanlarının birbirinden farklı olup olmayacağının ise tercih dönemindeki yığılmalara göre netleşeceği öngörülüyor.