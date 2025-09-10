CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına giriş 'izni verdiği' 31 kişilik listenin 'bina sorumlusu' Ferhat İşçimen ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

CHP kurultay davasının başlamasına neden olan Erkan Çakır'ın verdiği ifadede adı geçen Ferhat İşçimen'in kayyum olmak için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdiği ortaya çıktı.

Sözcü TV'de Gülşah İnce ile 'Türkiye'nin Sözü' programında ilgili gelişmeyi aktaran hukukçu İsmail Emre Telci, 9 Eylül 2025 tarihli dilekçeyi de paylaştı.

Dilekçede yer alan ifadeler şöyle aktarıldı:

"Mahkemenizde sunulan dilekçede, ... esas numaralı dosyanın ... tarihli ara kararı gereğince, TC kimlik numaraları ve isimleri belirtilen çağrı heyetinin istifa durumlarında (görevden çekilmesi durumunda) mahkemeniz tarafından görevlendirilmek istiyorum."