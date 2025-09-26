Türkiye'nin en büyük dijital bankacılık uygulamalarından Enpara, QNB çatısından tamamen ayrılarak farklı ve bağımsız bir bankaya dönüşüyor.



Geçtiğimiz yıl verilen faaliyet izninin ardından gerekli hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, QNB ve Enpara'dan müşterilere yapılan duyuruda, yapılacak sistem geliştirmeleri nedeniyle 27 Eylül 2025 Cumartesi, sabah 04.00-09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerde kesintiye gidileceği hatırlatıldı.

'111' NUMARALI ENPARA IBANLARI DEĞİŞECEK



Enpara'nın QNB çatısından ayrılmasıyla birlikte banka müşterileri için birçok kapsamlı değişikliğe gidilecek olsa da, uygulamalar içerisinde en dikkat çekeni IBAN numaralarındaki dönüşüm olacak.



Halihazırda 3 milyonun üzerinde abonesi bulunan Enpara, bugüne kadar kullandığı IBAN'larda yer alan ve QNB'ye tahsis edilen '111' numarasını artık kullanamayacak. Bir başka değişle bankadaki tüm IBAN'lar sil baştan yeniden belirlenecek.



Müşterilerine mail ve SMS yoluyla gerekli bilgilendirmeleri yapan Enpara, banka müşteri listesinde adı bulunan ve kullanıma açık hesabı olan tüm müşterilerin değişiklik sonrası IBAN adreslerini takip etmelerini tavsiye etti.

90 GÜN BOYUNCA TRANSFERLER YENİ HESABA AKTARILACAK



Kira ödemesi gibi çeşitli ödemelerde mağduriyet yaşamaması amacıyla eski Enpara IBAN adresine yollanan tüm EFT ve SWIFT tutarları 90 gün boyunca QNB tarafından otomatik olarak yeni Enpara hesaplarına aktarılacak.



Hem QNB hem Enpara kredi kartı olanlar için önemli yenilik ise kredi kartı limitlerinde olacak. Şimdiye kadar ortak kullanılan (çatı) limit ayrılacak.



Müşterilerin iki bankada birbirinden bağımsız iki kredi kartı limiti olacak. Mevcut limitin nasıl bölüneceği ise müşterinin inisiyatifinde olacak.