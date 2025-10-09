Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda ismin 19 Mart 2025'te gözaltına alınması ve devam eden süreçte tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından CHP tarafından başlatılan 'boykot' hareketinde önemli bir değişiklik yaşandı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söz konusu listeyi ilan ettiği Saraçhane'de ilk paylaştığı firma olan kahve zinciri EspressoLab, CHP'nin boykot listesinden çıkarıldı.





'19 MART'TAN ZARAR GÖREN GENÇLERE AKTARILACAK'



Özel, EspressoLab firmasının kendilerine ulaştığını ve üniversite kampüslerinde elde edecekleri bütün kârını 19 Mart darbesinden zarar görenlere aktaracaklarını ilettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Geçtiğimiz haftalarda boykot konusu ile ilgili bizimle görüşmek istediklerinde, gençlik kollarımıza yönlendirdik. Bu kahve zincirinin kampüslerde ve bütün Türkiye'de cirosu neredeyse kendi ifadeleriyle 10'da 1'e kadar düşmüş.

Geldiler ve dediler ki: "Biz kampüsteki fiyatlarımızı ciddi derecede düşürdük. Biz hangi kampüsteysek, o kampüsteki kahve satışından bütün karımızı 19 Mart darbesinden zarar gören, yurdundan çıkarılan öğrenciye yurt olarak, bursu kesilene burs olarak ya da işinden olan ve maaşı kesilen, hapse atılanların çocuklarına yardım için oluşturulan fona olduğu gibi aktarıyoruz dediler. Burada biz CHP olarak, kurumsal olarak boykot listesinden kendilerini çıkarttık ancak taktir gençlerindir. İndirime baksınlar, fiyat listesine baksınlar.



Biz boykot listemizden çıkarıyor ve açıkca şunu söylüyoruz, bize bundan sonra yan bakanı, görmeyeni, gençleri kızdıranı protesto etmeye devam edeceğiz."



