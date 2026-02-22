Gaziantep'te sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bir serüven... Fırat Nehri'nin serin sularının kıyısından toplanan kökler, 6 saatlik sabırlı bir bekleyişin ardından sofralara şifa dağıtıyor.

6 SAATLİK SABIR, 50 YILLIK USTA



Gaziantep'in simgesi haline gelen meyan şerbetinin 50 yıllık ustası Halil Gezer (67), ramazan ayında mesaisini ikiye katladı. Eşi, kardeşleri, çocukları ve yeğenleriyle birlikte kurdukları "aile fabrikasında" her gün sabah 5'te kalkıp işe başlıyorlar. "Ramazanda kar da yağsa meyanın müşterisi gelir" diyen Gezer, yoğun ilgi karşısında yetişmeye çalıştıklarını söylüyor.

Ancak bu mesleğin ardında büyük bir emek yatıyor. Toplanan meyan kökleri önce temizlenip ayıklanıyor, ardından makineden geçiriliyor. 6 saat su içinde bekletilerek rengini ve aromasını alan şerbet, teknelere aktarılıp buz ve suyla karıştırılıyor. Damıtma işleminin ardından kovalarda bekletilen şerbet, poşetlenerek satışa hazır hale geliyor. "Bir ton meyan alsanız, temizlendikten sonra ancak 350-400 kilogram kalır" diyen Gezer, işin ne kadar zahmetli olduğunu vurguluyor.





6'NCI KUŞAK, SON USTA



En çarpıcı detay ise mesleğin geleceğiyle ilgili. Kendisinin 6'ncı kuşak meyan şerbetçisi olduğunu belirten Gezer, "4 çocuğumu bu işle üniversitede okuttum, ama hiçbiri merak edip bana katılmadı. Ben son kuşak olarak devam ediyorum" sözleriyle bir geleneğin sona erişine dikkat çekiyor.



"GAZİANTEP'İN KOLASI"

Litresi 25 liraya satılan meyan şerbeti, suyla karıştırıldığında 2 litreye ulaşıyor ve uygun fiyatıyla her kesime hitap ediyor. Mide, böbrek ve idrar yollarına olumlu etkisi olduğu bilinen şerbet, hazımsızlığa da iyi geliyor. İşletmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, "Gaziantep'in kolası" olarak tanımlanan bu geleneksel lezzeti iftar ve sahur sofralarından eksik etmiyor.

50 yıllık diğer bir usta Mehmet Yılmaz ise umutlu: "Artık bu mesleği çocuklarıma öğretiyorum. Onlar devam edecek. Tüm Anteplilerin meyan şerbeti içmesini isterim."