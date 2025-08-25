Dominik Livakovic, bu sezon eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a kaptırırken Hırvat yıldızın takımdan ayrılması da bekleniyor.

Livakovic, Avrupa'ya dönmek isterken İngiltere'den sürpriz bir teklif geldi.

SANTO ISRARLA İSTİYOR

The Guardian'ın haberine göre Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Premier Lig ekibine satmak için Nottingham Forest ile görüşmelerde bulunuyor. Nuno Espírito Santo, Forest'ın transfer döneminin sonuna kadar Matz Sels'e rakip olabilecek yeni bir kaleci transfer etmesi gerektiğinde ısrarcı ve Hırvat kalecinin gelişinin teknik direktörü rahatlatacağını belirtiyor.

Son iki sezonda Fenerbahçe'nin 1 numarası olan Livakovic, Hırvat Milli Takımı formasıyla 66 maça çıktı. Haberin detayında 30 yaşındaki kalecinin, Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve iç saha maçlarında İrfan Can Eğribayat'ı tercih etmesi nedeniyle bu sezon henüz bir maça çıkmadığı hatırlatıldı.

Aktarılan detaya göre Livakovic'e Premier Lig'den daha önce Tottenham ve Manchester United'dan ilgi duyulmuştu ve Hırvat oyuncu, İngiltere'de kendini test etmek için sabırsızlanıyor.