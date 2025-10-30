Konuk ekip Crystal Palace’a turu getiren goller, Ismaila Sarr’ın attığı iki gol ve Yeremy Pino’nun katkısıyla geldi. Liverpool cephesinde ise işler bir türlü yoluna girmedi. Genç savunmacı Amara Nallo, 79. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Liverpool, son dönemdeki kötü gidişatını sürdürdü. Arne Slot’un öğrencileri, tüm kulvarlarda çıktıkları son 7 karşılaşmada 6. kez mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Liverpool’un Son 7 Maçı:

Crystal Palace 2-1 Liverpool (Premier Lig)

Galatasaray 1-0 Liverpool (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Chelsea 2-1 Liverpool (Premier Lig)

Liverpool 1-2 Manchester United (Premier Lig)

Frankfurt 1-5 Liverpool (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Brentford 3-2 Liverpool (Premier Lig)

Liverpool 0-3 Crystal Palace (Lig Kupası)