İngiltere Premier Lig devi Liverpool, bu sezon adeta kabusu yaşıyor.

2024'te göreve gelen Arne Slot, ilk sezonunda Premier Lig'de şampiyonluk yaşasa da ikinci sezonunda adeta çöküşe geçti.

500 milyon Euro'luk harcamaya rağmen beklentilerin uzağında kalan Liverpool, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye Anfield'da 4-1 kaybetti. Kırmızılar, son 12 resmi maçın 9'unu kaybederek sezonun en kötü dönemine girdi.

JONES ÇILGINA DÖNDÜ

PSV yenilgisi sonrası açıklama yapan Curtis Jones, adeta çılgına döndü. Jones "Bu kabul edilemez. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Öfke ve üzüntü aşamalarını çoktan geçtim. Şu anda b*ka batmış durumdayız ve bu durumun değişmesi gerekiyor. Liverpool'u olması gereken yere döndürmeliyiz" ifadelerini kullanırken bu sözler İngiliz basınında günün manşeti oldu.