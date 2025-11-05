UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Premier Lig ekibi Liverpool, sahasında La Liga ekibi Real Madrid'i konuk etti. Deplasmanda Liverpool'a konuk olan Real Madrid, rakibine 1-0 yenildi.

HEDEFTE ARDA VARDI

Anfield Road'da oynanan müsabakada Liverpool taraftarlarının hedefinde iki isim vardı. Yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılarak Real Madrid'e transfer olan sağ bek Trent Alexander-Arnold ve milli yıldız Arda Güler, Liverpoollu taraftarların tepkilerine maruz kaldı.

Trent Alexander-Arnold'a yapılan protestoların sebebi takımdan ayrılığı olarak ifade edilirken Arda Güler'e olan tepkinin sebebi ise farklı bir gerilimden kaynaklıydı. Arda Güler'in A Milli Takım forması altında gerginlik yaşadığı Liverpoollu futbolcu Dominik Szoboszlai nedeniyle taraftarlar Arda'yı hedef aldı.

Arda Güler ve Szoboszlai, geçtiğimiz aylarda oynanan Türkiye-Macaristan maçında gerginlik yaşamıştı. Milli yıldız, Macar futbolcuya, "Sus" işareti yapmış, maçın ardından da bir paylaşım yaparak "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor." ifadelerini kullanmıştı. Liverpoollu taraftarlar ise bu durumu unutmayarak Arda Güler'i maç boyunca protesto etti.